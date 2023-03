Futuro incerto, per la Sampdoria, alle prese con i noti problemi societari e una cessione che non sembra verificarsi mai. Sino al 6 giugno il club comunque è al riparo da eventuali istanze fallimentari, grazie al procedimento di composizione negoziata in cui è impegnato il CdA, che lavora con creditori e banche per ristrutturare il debito lavorando ad un piano di rientro. Per il post 6 giugno, invece, sono sempre in auge due strade.



Una è quella del bond convertibile, e in questo senso il più attivo è il Wrm Group di Raffaele Mincione, alla continua ricerca di soci. L'altra pista, invece, conduce sempre ad Alessandro Barnaba, nonostante il ritiro con tanto di comunicato ufficiale di qualche tempo fa. Secondo La Repubblica il finanziere romano, rappresentante di Merlyn Adivsor, sarebbe pronto a rilevare la Sampdoria dal possibile esercizio provvisorio.



Non sarebbe comunque una soluzione a breve termine, sono troppi i tasselli da sistemare. Nei giorni scorsi poi era stato sollevata una soluzione molto complessa, con un possibile interesse soltanto per il ramo sportivo. La Samp, secondo tali indiscerzioni, avrebbe potuto ragionare sulla cessione di un solo ramo d'azienda, consentendo all'acquirente di tagliare circa 90 milioni di debiti. Tutta da verificare però la fattibilità di una simile possibilità.