Oggi nel ritiro della Sampdoria è attesa gran parte del board dirigenziale. A Ponte di Legno arriveranno infatti il presidente Marco Lanna, accompagnato dall'avvocato Antonio Romei e dall'uomo dei conti Gianni Panconi. Nel frattempo, trapelano indiscrezioni piuttosto forti relative alla possibile cessione della società, in particolare al gruppo americano composto dal fondo Cerberus insieme con Redstone.



A rilanciare la notizia è Primocanale. Secondo l' emittente ligure, la cordata a stelle e strisce avrebbe intenzione di partire dalla società blucerchiata per "proporre un piano di interventi imprenditoriali nel tessuto socioeconomico di Genova". Ci sarebbero stati importanti passi avanti, a breve sarebbe attesa una lettera di intenti, seguita dalle firme, previste per settembre.



Gli americani avrebbero inoltre allacciato contatti con alcuni personaggi genovesi di primo piano, compreso uno a cui affidare il ruolo di presidente con funzioni di rappresentanza e di raccordo tra la città e gli investitori internazionali. Entro i primi giorni della prossima settimana potrebbero essere svelate alcune informazioni aggiuntive sul gruppo pronto ad acquistare la Samp.