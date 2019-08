Sono giornate cruciali in casa Sampdoria, specialmente per quanto riguarda il destino scoietario del club. Dopo l'annuncio della lettera di intenti, e dopo la sparata pre Lazio-Samp da parte di Massimo Ferrero, le parti si sarebbero date appuntamento nei prossimi giorni. Nell'incontro tra gli emissari di Ferrero e il gruppo Vialli si parlerà di cessione: c'è tempo sino a fine settembre, ma l'ex bomber blucerchiato vorrebbe chiudere la pratica molto prima.



Secondo il Corriere dello Sport si tratterà di giornate molto calde sull'asse Genova-Londra: si lavorerà sul gap ancora esistente, con l'obiettivo di limarlo ulteriormente sino a trovare la quadra in merito alla cifra. L'importo complessivo dell'affare comunque non dovrebbe discostarsi di molto dai 120 milioni compresi i debiti che circola già da tempo. Il gruppo Vialli nel frattempo avrebbe già preparato un piano dettagliato in caso di fumata bianca, e si tratterebbe di un progetto ad ampio respiro comprendente anche un nuovo stadio.



La cordata comprendente Jamie Dinan e Alex Knaster stando a Il Secolo XIX avrebbe richiesto anche un supplemento di due diligence, ossia di analisi dei conti, per verificare il saldo post mercato. Si tratta di un processo abbastanza normale, anche se tutte le operazioni adesso dovranno ricevere l'avvallo di Vialli e Zanetton. Sotto esame anche il monte ingaggi: sarebbe meglio non superare i 38 milioni complessivi, cifra comunque corposa per una società che non partecipa alle Coppe.