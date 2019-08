Il comunicato diramato ieri da Massimo Ferrero è l'argomento principale di discussione in queste ore a Genova, sponda Sampdoria, perchè ha messo per iscritto ciò che si sapeva da tempo, ossia che il gruppo Vialli è intenzionato ad acquistare il club blucerchiato.



Sembra essersi risolto anche il mistero del ritardo previsto inizialmentegià per mercoledì all'ora di pranzo e poi spostato a giovedì. Il problema era legato ad un punto preciso della dichiarazione, ossia la parte che recita "preventivamente smarcati i punti non ancora definiti", affermazione non condivisa dal gruppo Vialli. Alla fine, dopo un pomeriggio di telefonate tra l'Inghilterra e l'Italia, descritte dal commercialista Vidal a Il Secolo XIX come un "Ping pong infinito di telefonate con Londra", Ferrero ha ottenuto che venisse inserita nella dichiarazione il suo punto di vista.



Da ieri le parte, rappresentate dai rispettivi studi legali, stanno lavorando alle bozze contrattuali mentre si tratta ancora su quel gap economico ancora esistente, quantificabile in una decina di milioni. Ferrero non si schioda dalla sua posizione, ossia di ricevere quanto richiesto senza rate né clausole.



Dagli USA comunque trapela una versione leggermente diversa. Dagli States si dicono ottimisti, anche perchè quella firmata non sarebbe soltanto una semplice lettera di intenti. Secondo la versione della cordata composta da Jamie Dinan e Alex Knaster assomiglierebbe più ad una sorta di pre contratto. Il comunicato però ha di certo sancito un punto fondamentale: o si arriverà alla firma, con l'ultima sigla prevista per settembre, oppure salterà del tutto l'operazione.