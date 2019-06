Cessione della Sampdoria definitivamente tramontata? Forse no, perchè a Genova le voci su un possibile passaggio di mano del club blucerchiato continuano ad inseguirsi, e riguardano le due cordate ormai in lizza da tempo per assicurarsi il timone del club.



Ferrero ha ribadito più volte di essere al lavoro per costruire 'una grande squadra' da affidare a Di Francesco, ma secondo l'edizione genovese de La Repubblica il gruppo Vialli, nonostante i comunicati e le smentite, resterebbe in corsa e i negoziati non sarebbero ancora tramontati. Inoltre ci sarebbe un'altra situazione da monitorare con attenzione: il gruppo Aquilor infatti starebbe per terminare la sua due diligence e potrebbe presentare a breve una nuova offerta.