La notizia è di quelle forti, e ha fatto velocemente il giro di Genova. L'indiscrezione riguarda la Sampdoria, e il suo possibile nuovo presidente che almeno virtualmente sarà Gianluca Vialli, grazie alla società Calcioinvest LLC, formata da Fausto Zanetton, Jamie Dinan e Alex Knaster.



Nell'articolo de Il Secolo XIX si parla di Sampdoria 'virtualmente venduta' a Gianluca Vialli, perchè mercoledì è scaduto il periodo di esclusiva concesso da Ferrero a Aquilor dopo il blitz a New York per incontrare Dinan e il 'gruppo Vialli'. Il fondo inglese avrebbe riproposto sostanzialmente la prima offerta presentata all'advisor, leggermente superiore a quella di Vialli nella parte cash, ma alla fine Ferrero avrebbe optato per l'ex bomber, Cruciale nella svolta l'intervento (a titolo personale e non come famiglia) di Edoardo Garrone, che ha garantito una liquidità di una decina di milioni, forse anche qualcosa in più, fungendo pure da raccordo tra le parti. Alla fine l'importo dovrebbe essere 85 milioni cash (balla ancora il bonus di Praet, 5-6 milioni) più la copertura dei debiti da 30 milioni.



Nei giorni scorsi sarebbero stati limati gli ultimi tasselli grazie alla mediazione dell'avvocato Romei e dello studio legale Cms, che tratta per conto di Vialli. Sampdoria quindi 'virtualmente' ceduta perchè l'ufficialità dovrebbe arrivare soltanto al momento delle firme, la prossima settimana. Per l'annuncio vero e proprio invece bisognerà aspettare ancora un po' di tempo, in modo tale da ottemperare a tutte le formalità burocratiche: il closing potrebbe arrivare a fine agosto-inizio settembre.