Eppur si muove! — enrico mantovani (@EnricoMantovani) 28 marzo 2019

I 'cinguettii' social dell'ex presidente dellaEnricoa Genova sono ormai considerati ormai alla stregua di oracolo. Il figlio dell'indimenticabile Paolo ha già anticipato in passato numerosi cambiamenti epocali all'interno del mondo blucerchiato, ad esempio il passaggio da Garrone a Ferrero e recentemente l'approdo di Montella.Pochi giorni fa, aveva suscitato grande clamore un post su Twitter in cui Mantovani parlava di 'turning point', una frase spiegata poi lunedì sera durante una trasmissione televisiva. L'ex numero uno di Corte Lambruschini aveva rivelato infatti di essersi riferito proprio alla questione della cessione, che però negli ultimi giorni aveva subito un rallentamento.Pochi istanti fa però è arrivato un altro messaggio di Mantovani, questa volta ancora meno criptico: "". Nelle febbrili giornate del passaggio societario, qualcosa in più di un semplice indizio. La trattativa per la vendita della Samp sembra essersi sbloccata. E a confermarlo ci ha pensato, ancora una volta, Enrico Mantovani.