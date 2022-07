Un primo passo sulla strada della cessione della Sampdoria è stato fatto. Il fondo americano Cerberus, insieme a Redstone, ha fatto arrivare sul tavolo dell'advisor Banca Lazard e del trustee Gianluca Vidal una manifestazione di interesse per l'acquisto del club blucerchiato. All'intero sarebbe presente anche un valore dell'offerta, o comunque un range di valori.



La cordata anglo-americana secondo Il Secolo XIX avrebbe anche chiesto di poter godere dell’esclusiva, non concessa. I due manager Mark Alexander e Toni Alquezar nel frattempo stanno approfondendo insieme al CdA blucerchiato alcune questioni legati alle infrastrutture, tematiche più 'da proprietari' che non da semplici interessati.



Questa sarà la fase della due diligence approfondita, successiva a quella macroeconomica e impegnativa per le cordate dal punto di vista economico, dovendosi appoggiare a studi e professionisti. Su tutta la questione c'è anche una valutazione approfondita da parte del CdA, che vigila e chiede di ricevere rassicurazioni sul progetto sportivo, assolutamente non secondario rispetto a quello immobiliare e imprenditoriale.