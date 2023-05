L'offerta per la Sampdoria di cui si vocifera da settimane, tra rumors indiscrezioni e possibilità, è finalmente arrivata. Nelle ultime ore, il finanziere romano Alessandro Barnaba avrebbe depositato la prima offerta vincolante per diventare proprietario del club blucerchiato. L’imprenditore, spalleggiato da Merlyn Partners e supportato da Edoardo Garrone, avrebbe presentato una proposta da 35 milioni di euro per la ricapitalizzazione e 50 milioni di euro per il finanziamento della società. Ciò consentirebbe alla Samp di manifestare anche le sue ambizioni in Serie B.



Secondo Telenord, in settimana l’avvocato negoziatore Eugenio Bissocoli proverà a chiamare in causa anche gli altri possibili soggetti interessati, partendo da Raffaele Mincione di Wrm Group per arrivare a Massimo Zanetti di Segafredo, passando per il fondo Cerberus.