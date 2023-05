Mentre la Sampdoria corre contro il tempo, alla ricerca di una soluzione che permetta la continuità aziendale,i potenziali investitori del club valutano tutte le strade. Una, ovviamente, è concreta e prevede la strada della Serie D, in caso le tempistiche per l'iscrizione alla B non venissero rispettate.



Secondo Il Secolo XIX Barnaba, sostenuto da Garrone, starebbe prendendo in considerazione anche l'esborso in D. Non sarebbe il solo, anche gli altri interessati avrebbero soppesato la questione. Ciò consentirebbe di bypassare banche e Ferrero, anche se da quanto emerso nei colloqui tra Sampdoria, Covisoc e Figc, tale scenario sarebbe estremamente più dispendioso. Si perderebbe il patrimonio calciatori, quello immobiliare, il discorso del marchio senza contare che il 'paracadute' avrebbe un impatto negativo sulla quota dei diritti degli ultimi 5 anni.