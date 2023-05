Continua la corsa contro il tempo per salvare la Sampdoria, anche se le prospettive continuano ad essere molto preoccupanti. L'ultima offerta del finanziere Alessandro Barnaba non viene considerata sufficiente, quindi entro il weekend è attesa una rimodulazione della proposta.



Secondo Il Secolo XIX dopo la quinta proposta dell'uomo d'affari supportato da Edoardo Garrone, adesso è atteso anche il sesto tentativo. Il nodo è sempre lo stesso, ossia l'accordo con le maggiori banche creditrici (Sistema, Macquarie e Progetto) per i finanziamenti con garanzia Sace. Nella proposta di Barnaba era previsto un accollo di debiti per circa 55 milioni di euro, ma si tratta di una cifra che dovrà necessariamente salire per avere l'assenso delle banche. A quel punto, andrebbe presentata in tribunale per l'omologa.