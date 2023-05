Come noto, la Sampdoria corre contro il tempo per avere un'offerta in grado di salvare il club. In questo week end, il CdA presserà i soggetti interessati per arrivare, entro una settimana, ad avere un'offerta vincolante sulla scrivania. Il problema, come noto, sono anche le banche.



Barnaba ha contattato Bissocoli preannunciando a breve una nuova offerta. Il problema è che secondo Il Secolo XIX filtrano sensazioni negative sulla proposta dell'uomo spinto da Edoardo Garrone, dato che non sarebbe ancora confacente alla posizione delle banche nel piano di ristrutturazione debito predisposto dalla società blucerchiata.



Il fondo Wrm di Raffaele Mincione insieme al manager Marcello Massinelli starebbe invece lavorando su una proposta con i crismi richieste dalle banche. Nelle ultime ore avrebbe guadagnato terreno anche se ci sono ancora parecchi punti da sciogliere, incluso un accordo con un socio di minoranza. Mincione ha sondato sia la volontà di Zanetti che quella di Barnaba già in passato.