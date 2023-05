Il principale concorrente di Radrizzani alla corsa per la Sampdoria, in questo momento, sembra essere soltanto Alessandro Barnaba. L'imprenditore romano con il suo Merlyn Advisors Ltd si fa forza del suo accordo con Edoardo Garrone, che sembra essere una delle condizioni importanti per arrivare alla proprietà del club. Da dicembre il finanziere gode del sostegno del proprietario di Erg: è l'unico soggetto che da dicembre ad oggi Garrone ha accettato di incontrare. Il supporto di Garrone pare essere fondamentale anche a livello istituzionale.



Barnaba vanta consensi anche all'interno del Cda blucerchiato e pure l'avvocato Bissocoli, esperto della composizione negoziata della crisi, mantiene stretti contatti con lui. Non c'è però alcun accordo con Ferrero: una delle condizioni poste nelle offerte di Barnaba è quella di non dare neppure un centesimo alla proprietà.



Il terzo nodo della proposta di Barnaba riguarda le banche. L'accordo manca, dal momento che nell'ultima offerta ha messo sul piatto uno stralcio del 50%, rifiutato dai tre istituti Sistema, Macquarie e Progetto. L'imprenditore starebbe lavorando proprio su questo punto, secondo Il Secolo XIX negli ultimi giorni avrebbe avuto un nuovo colloquio con Sace, che è la società del Ministero dell'Economia e delle Finanze a garanzia dei prestiti concessi alle aziende nel periodo della pandemia. L'idea di Barnaba sarebbe quella di ottenere uno stralcio, ma ad oggi è una strada che non vanta alcun precedente.