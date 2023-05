. Dopo giornate di rumors, indiscrezioni e voci, sono arrivate finalmente le parole di uno dei soggetti interessati al futuro del club.in Gestio Capital-Aser Ventures, il fondo che potrebbe acquistare il club. ", per il pagamento integrale di tutti i loro crediti" ha detto l'imprenditore a Il Secolo XIX. "Oltre a questo, siamo pronti a investire subitoInoltre ci sono una serie di investitori istituzionali che stanno esaminando il dossier, interessati ad affiancarci e con i quali siamo in stretto contatto".- Il gruppo avrebbe anche già incontrato il sindaco di Genova: "Mercoledì siamo venuti a Genova ePerché il nostro progetto prevede la rivalutazione e, perché no, anche l’acquisto del Ferraris. Siamo anche già in contatto con 777 Partners, la proprietà del Genoa". L'interesse per il Doria parte da lontano: "Per noi la Sampdoria non è una storia recente,. È evidente considerando la nostra storia, come questo ambiente, quello del calcio, sia per noi conosciuto. Radrizzani possiede una squadra, il Leeds, in Premier League. Abbiamo lavorato sodo negli ultimi giorni e, ripeto, siamo pronti".