La manovra di avvicinamento di Alessandroallaè cominciata. La proposta, inoltrata a Ferrero nei giorni scorsi, è scaduta l’altro ieri ma resta tacitamente viva, anche se non sembra riscuotere l’entusiasmo del Viperetta. Comunque, il finanziere romano un’altra mossa l’ha fatta,. A breve quindi anche lui diventerà azionista Samp, e in questa posizione gli sarà consentito sottoscrivere l'aumento di capitale da 30 milioni per rilevare il 100% della Sampdoria.Questo è uno dei capisaldi della sua proposta, ma. L’orientamento della famiglia dell’ex presidente non vuole uscire senza niente dalla vicenda, e uno dei punti cardine della trattativa con Merlyn Advisor è proprio questo, ossia che i soldi iniettati nella Sampdoria (30+20 di finanziamento) siano esclusivamente per il piano industriale del club, senza corrispondere nulla agli azionisti di maggioranza.Il capitale sociale sarebbe di 14 milioni di euro (a oggi è sotto), e corrisponde a 56.000.000 di azioni dal valore nominale di 0,25 euro l'una. La famiglia Ferrero ne detienele rimanenti sono spalmate tra i piccoli azionisti, più precisamente 49, con quote differenti, e nei giorni scorsi Barnaba ne ha rilevate alcune. Adesso il Cda blucerchiato dovrà esprimere il suo gradimento all'ingresso di Barnaba tra i piccoli azionisti. Comunque il finanziereSe la trattativa saltasse, però, Barnaba resterebbe azionista di minoranza Samp, fa sapere Il Secolo XIX, fino a quando resterà in possesso delle azioni. Sono continuati i contatti con Ferrero, ma senza arrivare ad una fumata bianca.