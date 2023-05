L'obiettivo primario della, attualmente, è quello di evitare lo spettro del. Le parti sono al lavoro per la continuità aziendale con il CdA impegnato a trovare una soluzione. In queste ore, la palla è passata ai legali e agli advisors, in particolare a Pwc, allo studio Legance e all'avvocato Alessandro Bonati dello studio Gbalex. Obiettivo: mantenere al tavolo delle trattative i soggetti interessati alla vicenda.Parte fondamentale della vicenda sta diventandoin particolare con le banche Sistema e Macquarie. Secondo Il Secolo XIX non andrebbe escluso che inizialmente possano essere proprio loro a finanziare l'aumento di capitale o il bond. il cui contratto preliminare è scaduto il 30 aprile e andrebbe quindi riscritto.Sullo sfondo resta Alessandroche stando al quotidiano mercoledì pomeriggio, prima di Sampdoria-Torino, è statoa due passi da Piazza Corvetto dove c'è la sede della San Quirico dei Garrone/Mondini. Ci sarebbe stato untra il finanziere romano e Edoardoe il Ceo della San Quirico Luca Bettonte. Venerdì Barnaba aveva parlato con ildella Samp e con l'avvocato Bissocoli.Adesso la partita è nelle mani dei rispettivi studi legali, Legance per il Cda e Cappelli Rccd per Barnaba, che vorrebbe ancora prendere la Sampdoria. L'ostacolo, con i tempi sempre più stretti, èe dagli articoli del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Sullo sfondo, ovviamente, restano le scadenze federali.A breve Barnaba potrebbe presentare una nuova proposta.