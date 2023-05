Ieri il presidente della Sampdoria Marco Lanna è salito al Mugnaini per assistere alla rifinitura della squadra, senza però parlare ai giocatori, come inizialmente si era pensato. Il numero uno blucerchiato ha spesso confermato la sua fiducia a Dejan Stankovic, ma la posizione del mister resta fortemente in bilico, anche perché lo stesso allenatore potrebbe ancora presentare le sue dimissioni.



In caso Stankovic dovesse saltare, l'alternativa per la Samp sarebbe la promozione di Felice Tufano fino al termine della stagione. Il tecnico della Primavera attualmente è il primo indiziato, insieme al collaboratore Angelo Palombo, per concludere il campionato del Doria se Stankovic dovesse chiamarsi fuori. Ieri Lanna si è proprio intrattenuto in un lungo colloquio con Tufano e il responsabile del settore giovanile, Invernizzi.