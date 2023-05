Sono ore decisive in casa Sampdoria. L'esperto della composizione negoziata, Eugenio Bissocoli, ha studiato il dossier del club e, dopo aver trovato un accordo con le tre banche creditrici (Sistema, Macquaire e Progetto), ha lavorato con il CdA blucerchiato e i creditori, predisponendo un piano che possa soddisfare questi ultimi.



Bissocoli ora è in attesa di valutare le offerte da parte degli eventuali investitori, che dovranno recepire il piano così come strutturato. Secondo Sampnews24.com si attende l’arrivo di almeno un’offerta vincolante da presentare all’assemblea del 26-29 maggio nei prossimi giorni, con l'auspicio ovviamente che la proposta sia in linea alle richieste dei creditori.