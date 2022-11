Sono giornate complesse per il trustee dellaGianluca Vidal, alle prese con la cessione del club e, soprattutto, la presentazione delle integrazioni al piano di, società di proprietà dell'ex presidente Massimo Ferrero che ha presentato una proposta di concordato 'in continuità', alla pari di un'altra società fallita del Viperetta, ossia Farvem.La richiesta di concordato di Farvem è già stata accettata a giugno, tra oggi e domani invece Vidal (con la collaborazione dello studio Ponti&Partners di Udine) depositerà al Tribunale Fallimentare di Roma ledi carattere migliorativo al piano dell'altra azienda. Gli sviluppi di Eleven Finance coinvolgono anche la Sampdoria, perché il piano prevede il soddisfacimento dei creditori grazie alla cessione della società blucerchiata.L'obbligo, come noto e come già ribadito a suo tempo, pur suscitando in parte dei tifosi incredulità, è quello di. Il countdown dei famosi trenta mesi, però, scatta solo a partire dall'omologa, ossia dopo il voto favorevole dalla maggioranza dei creditori. L'adunanza dei creditori dovrebbe essere fissata dal Tribunale nei prossimi 4 mesi, soltanto a quel punto scatterà per Vidal l'obbligo di cedere il club, avendo comunque due anni e mezzo di tempo per legge.Fondamentale sarà ovviamente il ruolo di, creditore principale. Si tratta di una finanziaria svedese specializzata nel recupero di crediti deteriorati, che aveva rilevato tempo fa da Unicredit la posizione debitoria di Eleven, cercando oltretutto negli scorsi mesi di rivenderla. I rapporti tra Hoist e Vidal, scrive Il Secolo XIX, attualmente sarebbero tiepidi. Hoist segue da lontano le trattative per la cessione del club, inclusa quella con il presunto sceicco Al Thani, maVa ricordato che questa situazione è dirimente, in quanto i creditori, per accettare il piano proposto da Vidal, dovranno essere ragionevolemente sicuri che la società venga ceduta.