Francesco, imprenditore barese presunto mediatore nella trattativa per l'acquisto dellada parte del gruppo Al Thani, minaccia un possibile ritiro dall'operazione. 'Pietra dello scandalo', una foto su Facebook pubblicata da Club Doria 46 che riporta una foto dello stesso Di Silvio corredata dalla scritta 'giovedì arrivano i soldi', riferendosi all'articolo de Il Secolo XIX di oggi, pezzo che peraltro riporta anche un paio di virgolettati dello stesso Di Silvio.Il produttore cinematografico pugliese, però, non ha preso bene la questione, e ha commentato sul social in maniera piuttosto stizzita: "" minaccia Di Silvio, "basta con articoli il prossimo articolo che esce ci ritiriamo non ne possiamo più dei diffamatori basta veramente con il cuore lo dico al prossimo articolo che non è autorizzato da noi bastaattenzione siamo stanchi di essere preso in giro. Buon lavoro Fds". Questo il testo del messaggio di Di Silvio, con il concetto ribadito in un altro commento: "Ascolti lasciate lavorare la gente e basta per favore un po' di rispetto".A chi invece faceva notare come le affermazioni sapessero molto di 'exit strategy', e di come suonasse strana la possibile interruzione di una trattativa milionaria per alcuni post social, Di Silvio ha risposto con "".