Nuovi aggiornamenti nella vicenda della cessione societaria della. La data rossa, adesso, sembra essere quella di giovedì 20 ottobre: si tratta del giorno annunciato a Gianluca Vidal per il deposito dei famosisul conto escrow dedicato. Si tratta di uno step cruciale all'interno della intricata vicenda della vendita del club blucerchiato allo sceicco Al Thani.Secondo Il Secolo XIX, a quel punto potrà cominciare tutta la parte successiva diIn questi giorni inoltre a tal proposito sarebbero stati dati mandati a studi legali e di consulenza non coinvolti nell'operazione. Un passaggio, ad esempio, sarà con le due banche che hanno concesso linee di credito alla Samp , banca Sistema e Macquarie. In caso di cambio di proprietà, i due istituti devono esprimersi sulla clausola "change of control", vincolo che consente eventualmente di chiedere subito indietro i soldi.A mediare è il francese residente in svizzera, Ceo (chief executive officer, in pratica amministratore delegato) degli investimenti dello sceicco. Ad attestarlo è unacon cui Vidal ha avuto diversi contatti. Nel frattempo, Di Silvio ha tenuto a chiarire un punto: "". Di Silvio e Stanchi, associato della Platinum Square Real Estate presentato a Di Silvio da Lotito, si sarebbero divisi all'inizio dell'estate. A testimoniarlo ci sarebbe un'indiscrezione relativa al tentativo da parte di Stanchi di presentare a luglio una lettera a Vidal da parte di un soggetto statunitense, insieme ad una società di consulenza di nome Andersen.L'operazione Sampdoria, però, si baserebbe interamente sui capitali di Al Thani: ". E non riesco a capire la diffidenza nei confronti di questa operazione, a differenza del trattamento decisamente più positivo che era stato riservato agli americani" ha aggiunto Di Silvio.