Tra i tanti rumors e indiscrezioni relative alla possibile cessione della Sampdoria, ci sono anche quelle che coinvolgono l'imprenditore cinematografico barese Franco Di Silvio che sostiene di avere alle spalle la famiglia Al Thani, proprietaria del Psg. Il barese metterebbe sul piatto 40 milioni di euro per rilevare il club, e avrebbe anche già tracciato un piano sportivo.



Secondo Il Secolo XIX come allenatore verrebbe mantenuto Marco Giampaolo, a cui però verrebbero consegnati alcuni rinforzi, in sinergia con il Paris Saint-Germain. Il quotidiano parla del ritorno di Mauro Icardi e di Leandro Paredes. A livello dirigenziale, Di Silvio ricoprirebbe il ruolo di presidente e come direttore generale avrebbe scelto Edoardo Stanchi.