Ieri a Genova si è sparsa la voce dell’arrivo in città di Francesco Di Silvio, presunto intermediario nella trattativa con Al Thani per l'acquisto della Sampdoria. In effetti, l'imprenditore barese era davvero su un volo Volotea Parigi-Genova, poi dirottato a Pisa per lo sciopero al Colombo, ma la società ha fatto sapere di non avere in programma incontri con Di Silvio, venuto nel capoluogo ligure presumibilmente per affari personali.



Di Silvio ha comunque voluto commentare la vicenda della cessione: "I soldi sono depositati, bisogna garantire le cose e poi si procede". Vidal non era a Genova, bensì a Mestre dove ha lo studio, e ha ribadito a Il Secolo XIX quella che è la sua posizione da tempo. Riferendosi all'escrow agent, il funzionario di banca che gestirà i soldi a favore di Vidal, ha ribadito: "I contatti sono costanti e quotidiani. Nulla di concreto da segnalare. Dice che dovrebbe arrivare tutto..." . Pare comunque che il mediatore Imad Aounallah abbia dato disposizione alla banca Al Masraf di procedere all’accredito della somma di 40 milioni di euro presso il conto escrow. Questa, almeno, la posizione del gruppo Di Silvio.