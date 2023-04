Nonostante le voci su un patto di riservatezza, continunano ad emergere dettagli sull'idea di Alessandro Barnaba per rilevare la Sampdoria. Il CdA infatti sta collaborando con il finanziere per studiare piani alternativi alla proposta formulata lo scorso 7 aprile.



Un'idea sarebbe questa: prima andrebbe sancita la chiusura negativa della composizione negoziata della crisi, a quel punto Barnaba potrebbe fare un'offerta prima dell'omologa al liquidatore giudiziale che, dopo aver verificato l'assenza di migliori soluzioni possibili, darebbe esecuzione all'offerta, procedendo in seguito alla ristrutturazione del debito. Ciò consentirebbe a Barnaba di prendere la Samp tagliando fuori trust e Ferrero.



Nel frattempo, domani la Sampdoria inconterà a Roma la Figc proprio per parlare della compatibilità delle Noif con i nuovi strumenti di diritto fallimentare, come il concordato semplificato o la liquidazione giudiziale. Secondo Il Secolo XIX, per il club saranno presenti Romei, Panconi e l'avvocato Bissocoli, ossia l'esperto nominato dalla Camera di Commercio. Lo stesso Barnaba però avrebbe già effettuato alcuni passaggi in Figc, mentre il CdA doriano avrebbe parlato con la Covisoc.