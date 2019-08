Il matrimonio tra Gianluca Vialli e la Sampdoria è davvero molto vicino. A far da cerimoniere, e a dover dare l'annuncio è logicamente l'attuale presidente Massimo Ferrero, che da tempo contratta e dissimula in attesa della proposta giusta. L'imprenditore chiedeva da subito 100 milioni puliti, extra debiti, e alla fine l'ultima offerta del gruppo Vialli (aiutata dall'iniezione di liquidità di Garrone che ha consentito di rimodulare la parte fissa) è arrivata davvero molto vicina a tale cifra.



Si parla di 85, forse 90 milioni di euro: questo l'importo della proposta che attualmente ha in mano il Viperetta, Il Calcioinvest LCC si è spinto sino a tale soglia, mentre Ferrero attende ancora prima di dare il suo assenso definitivo. Il motivo secondo l'edizione genovese de La Repubblica è che il patron blucerchiato attende per vedere se dovesse arrivare in extremis un ultimo rilancio di Aquilor, l'altro gruppo interessato e in possesso di una prelazione in scadenza in queste ore.



Se Aquilor (che comprende investitori tutti appartenenti all'area dell'Unione Europea) dovesse migliorare l'offerta di Vialli, potrebbero aprirsi nuovi scenari. In caso contrario, arriverà il sospirato 'Sì, lo voglio' e la Sampdoria e Vialli potranno celebrare il loro matrimonio.