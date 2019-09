Sono ore caldissime per la cessione della Sampdoria e per Massimo Ferrero, che insieme al suo commercialista Vidal attende sempre di conoscere i numeri della proposta che il gruppo Vialli potrebbe mettere sul piatto. La scadenza del 30 settembre, comunque, riguarda soltanto l'esclusiva: la trattativa potrebbe procedere anche in seguito, ma appare difficile ipotizzare uno scenario simile. Va ricordato che lunedì è in programma anche un consiglio di amministrazione della Samp, appuntamento estremamente importante per il futuro blucerchiato.



Sembra comunque improbabile che CalcioInvest accontenti la richiesta di Ferrero, ossia i famosi 100 milioni o poco meno, come dichiarato a più riprese dal patron. A mediare c'è sempre Edoardo Garrone, che sta cercando di ricucire i rapporti deteriorati tra Viperetta e gruppo Vialli.



Ieri nel frattempo è andata in scena a Roma presso il Tribunale civile una nuova udienza relativa al piano di ristrutturazione del debito della Eleven Finance, ossia la società di proprietà di Ferrero che comprende al suo interno le attività legate all'immobiliare e ai cinema. La società è in liquidazione e ha debiti per oltre 50 milioni di euro. Presenti in tribunale secondo Il Secolo XIX sia il patron blucerchiato che la figlia Vanessa. A breve sarà definita la forma del piano di ristrutturazione, che potrebbe essere il concordato preventivo. La situazione comunque non dovrebbe avere ripercussioni sulla Samp, slegata dalla vicenda.