Milan su Sesko, il dettaglio della clausola variabile: è salita a 65 milioni e può aumentare ancora

Quello per la panchina non è l'unico casting in casa: c'è anche quello per ilL'addio dial termine della stagione è ormai certo e lo ha confermato di recente anche il ct della Francia Didier Deschamps. Il classe 1986 di Chambéry lascia un'eredità da raccogliere e per questo l'intenzione della società è di fare un investimento importante sul ruolo. E sono diversi i nomi al vaglio sono diversi.del Bologna è uno dei profili valutati dalla dirigenza rossonera, così come. Sulla lista del Milan c'è da tempo anchee proprio sull'attaccante sloveno classe 2003 delemergono novità che possono complicare la pista.

- Secondo indiscrezioni che arrivano dalla Germania infatti, la clausola rescissoria prevista nel contratto di Sesko con il Lipsia ha un dettaglio particolare:, un fattore che può cambiare notevolmente i parametri dell'eventuale affare.- A riferirlo è Philipp Hinze, giornalista tedesco per Sky Sport Deutschland, che ha fornito un aggiornamento: la clausola rescissoria, si legge, i, ma grazie alle sue prestazioni nella seconda metà di stagione la clausola è salita a

Cosa determina la variazione dell'importo?del ragazzo, riporta il giornalista tedesco.Questo vuol dire che 65 milioni non è necessariamente la cifra finale con cui devono fare i conti le pretendenti. Il Lipsia, quarto in classifica e già certo della qualificazione alla prossima UEFA Champions League, ha ancora due partite di Bundesliga da giocare, in casa contro ile a Francoforte contro l': Sesko può gonfiare ulteriormente i suoi numeri e far aumentare ancora l'importo della clausola rescissoria e, secondo Hinze, nel caso limite

