La Sampdoria, restando così le cose, si avvia verso il fallimento. L'unico modo per salvare il club è la cessione, soluzione che però non sembra piacere a Massimo Ferrero. A meno di non ottenere qualcosa dalla vendita del club. Il Viperetta ha già mandato deserte quattro assemblee dei soci in inverno, quando il CdA aveva chiesto la ricapitalizzazione, e non sembra intenzionato ad accettare di perdere il controllo della società.



Secondo Tuttosport infatti sino ad oggi Ferrero non si è mai neppure seduto al tavolo con Alessandro Barnaba, il finanziere che, con l'appoggio della famiglia Garrone, sembra il principale interessato a rilevare la squadra blucerchiata. L'imprenditore romano detiene una piccola percentuale di azioni e potrebbe quindi in teoria sottoscrivere l'aumento di capitale da 30-35 milioni cruciale per la Sampdoria, cosa che oltretutto gli permetterebbe di diventare socio di maggioranza. Il problema è che serve l'accordo tra l'attuale azionista di maggioranza, Ferrero appunto, e l'uomo di Merlyn Partners. Il Viperetta e il pretendente, però, non si sono ancora neppure seduti al tavolo a trattare.