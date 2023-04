Dopo anni di palate di letame e di ‘corvo’ e ‘portasfiga’ che mi sono sentito tirare addosso, o di pessimista, quando andava bene, credo si sia capito che il mio non era. Mi dispiace per chi ‘si godeva il gol di Jesé’ dopo il Lecce, mi sembrano come quelli che, mentre stanno annegando, sono contenti perché intanto si fanno un bagno. Purtroppo, vi capisco. Siamo tutti sulla stessa barca, e comprendo la necessità di guardare altrove per non vedere lo scafo che affonda. La settimana di Samp-Spezia, già brutta di per sé, è stata ulteriormenteParole che non riprenderò per intero, credo si commentino da sole. Segnalo solo alcune annotazioni, in ordine sparso.La prima: secondo la versione garroniana la Sampdoria, una società che fattura decine e decine di milioni di euro, è statauno sconosciuto condannato il giorno stesso del passaggio di consegne per il reato di bancarotta fraudolenta. Un tizio che lo stesso Garrone aveva visto ‘una sola volta’. Non solo il presidente ‘non ha partecipato al negoziato’, ma ha interamente delegato a manager e advisor la cessione del club, eredità di suo padre, su cui campeggiava peraltro il logo ERG, senza ‘verificare fino in fondo la solidità e l’affidabilità di Ferrero’., fidandosi soltanto delle parole dell’avvocato che rappresentava il signor Ferrero, che chiaramente aveva tutto l’interesse del mondo nello sponsorizzare il suo cliente facendogli piovere dal cielo un regalo milionario. Dottor Romei che, è bene ricordarlo, tIl passaggio interessante è anche quello sulla famosa promessa di intervento nell’incontro con i tifosi del 2019. Dice Garrone “Pronunciai anche un'altra frase, è vero: farò quanto in mio potere, qualora un domani ce ne fosse bisogno, per non farla fallire. Che è diverso dal dire 'sinché ci sarò io non fallirà’ ”. I. Comunque, al di là dei bizantinismi sulle parole e i termini, questo passaggio ricorda un po’ quei film sparatutto, dove c’è il tizio legato in una casa che va a fuoco, e ha davanti a sé un killer con la pistola che gli chiede informazioni. “Dammele, e non ti uccido”. Il malcapitato gliele fornisce, e l’uomo con la pistola se ne va sogghignando lasciando il poveretto legato nell’edificio. “Avevo detto che non ti avrei ucciso io, non ti avevo promesso che ti avrei salvato dalle fiamme”.Il tifo della Sampdoria ha scelto di farsi sentire sabato, nella maniera più rumorosa, per mettere in imbarazzo istituzioni calcistiche e i protagonisti di tutta questa farsa, urlando all’Italia del pallone cosa davvero sta succedendo a Genova. I doriani si sentono abbondanti, feriti, in balia di un mare mosso, con una società ormai praticamente sfaldata. In tutto questo, ogni giorno emergono retroscena sulla cessione sempre più lontana. Così, si delinea lo scenario che, ormai da anni, conosciamo tutti benissimo nonostante i miraggi propinati da venditori di fumo più o meno esotici: la Sampdoria è invendibile, le norme non possono essere aggirate. I racconti di chi la dava già in mano agli arabi, e prima ancora ai russi, e a Moratti, e agli americani, e a Zanetti e a Volpi etc etc si qualificano per ciò che erano, semplicemente come frutto di deliri, nella migliore delle ipotesi, oppure narcotici coscientemente somministrati alla piazza per mantenere sotto controllo e anestetizzare una massa, in modo tale da evitare ‘sceneggiate’.. Stankovic è in balia degli eventi, ha evidenziato limiti piuttosto grossi a livello gestionale e tattico, tutto sommato però in parte mitigati dalle attenuanti che ci sono, è vero, ma che paradossalmente non venivano riconosciute al predecessore, ritenuto invece un incapace dalla folla. Però ormai ha poco senso anche rivangare il passato. Purtroppo,Lo vorrei da pazzi, ma guardiamo la realtà in faccia: la ripartenza dai Dilettanti sarebbe un bagno di sangue a livello di eredità condivisa, per il vuoto che lascerebbe nelle generazioni di sampdoriani, e per lo spopolamento che causerebbe.. E credo sia il caso di dirlo.Non so se si potrà mai salvare. Io non credo. Penso possa ripartire, forse, ma salvare no. La speranza residua è che ci venga concessa almeno la dignità della fine, senza ulteriorisulla nostra pelle. Noi continueremo a ricordarvi sino alla fine le vostre responsabilità. Le sbatteremo in faccia sino all'ultimo giorno a chi in questa situazione ci ha trascinato, a chi l'ha causata e ora prova a lavarsene le mani, a chi la Sampdoria l'ha spolpata e a chi ha accompagnato il lupo nell'ovile ed è rimasto a godersi lo spettacolo. Poi, lQuesto chiediamo. Ai salvatori che scendono dal cielo, francamente non ci crediamo più.