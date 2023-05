Di recente Massimo Ferrero ha dichiarato di essere pronto a vendere la Sampdoria "Per un euro" pur di salvarla. In realtà, questa è probabilmente un'altra bugia del Viperetta, perchè anzi le indicazioni che arrivano dal trustee Gianluca Vidal sono diametralmente opposte. Il commercialista dell'imprenditore romano, di comune accordo con il proprietario del club, ha fatto sapere che dal loro punto di vista l'unica strada per assicurarsi la società è quella di passare dal trust.



Resta necessario infatti il pagamento di quanto indicato, ossia 18 milioni di euro Eleven Finance e Farvem più altri 7 milioni di euro a favore di Holding Max. Si tratta di cifre contenute nell’atto costitutivo del trust, necessarie come finanza esterna per i concordati. Ferrero e Vidal si aspettano che ciò venga rispettato nell'assemblea dei soci, durante la quale verranno presentati presumibilmente piani di ristrutturazione e offerte. L’unica alternativa, per i due, è il bond convertibile. Ferrero in caso di altre soluzioni secondo Il Secolo XIX sarebbe pronto anche a fare opposizione e ricorso.