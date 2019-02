Tra notizie sulla cessione, voci di incontri e smentite, la questione della possibile cessione della Sampdoria sta tenendo banco a Genova ormai da parecchi giorni. Ieri era stato annunciato un summit a Londra, poi slittato, che avrebbe previsto anche la presenza di Ferrero e Romei. Un faccia a faccia che lo stesso Massimoha voluto smentire a Il Secolo XIX: "Ecco la foto di dove sto entrando, vi sembra Londra o Roma? E se vi interessa aggiungo che Romei sta in treno, tornando da Milano, diretto pure lui qui nella capitale. Continuate tutti a scrivere che vendo la Samp, che l'ho già venduta, che la venderò tra poche ore.L'unica cosa da fare è riderci su come abbiamo fatto in Lega a Milano con Preziosi. Ci siamo detti 'io ho il fondo inglese, tu quello americano, ma c'è anche qualcuno che ci mette i soldi visto che al momento ne ne parla mai nessuno?' "ha dichiarato il numero uno di Corte Lambruschini."Questa battuta fotografa la situazione" prosegue Ferrero. "T. Il Viperetta poi sottolinea come risparmi anche sui viaggi Roma-Genova per contribuire ai risparmi del club blucerchiato: "Tutto questo ha trasformato la società in un'azienda che fa utile e cresce come riconosciuto dai bilanci e dagli analisti. Ma in questo processo la Samp è diventata un altro mio figlio perchè succede così quando ti dedichi anima e corpo a qualcosa, che sia una società di calcio, una sala cinematografica o un'altra azienda. Ecco perchè dico che, come si fa quando si compra una casa o qualsiasi cosa,rendendo la società sempre più forte e migliore. A oggi di tutto questo non c'è niente. Quindi non parlate di trattative ma piuttosto cercate se c'è qualcuno interessato davvero al bene della Samp, di oggi e di domani.e io mi sono rotto e ore, se permettete, vado a pranzo e non ho in programma di incontrare nessun acquirente". Si è parlato molto anche di quanto potrebbe chiedere Ferrero per la Sampdoria: "Non mi interessa neppure stimarlo, chi si occupa di queste cose sa bene che ci sono dei moltiplicatori da unire al fatturato e al bilancio per calcolare il valore di un club di calcio.Altrimenti - conclude Ferrero - sono solo parole che rischiano di disturbare l'ambiente senza che ci sia nulla".