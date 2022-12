Il prossimo 14 dicembre è in programma un appuntamento cruciale per il futuro della Sampdoria. Si riunirà infatti l'assemblea degli azionisti, e sarà una data fondamentale per capire i prossimi sviluppi del club. l'idea del Cda potrebbe essere quella di aprire ad una ricapitalizzazione da parte di terzi esterni, ma la sensazione è che Massimo Ferrero si opporrà a questa possibilità.



L’ex presidente, scrive Sampnews24.com, in cambio di nulla non accetterà mai l’aumento di capitale proposto senza essere lui a sottoscriverlo. Va ricordato infatti che l’apertura a terzi è per legge possibile solo con voto favorevole degli azionisti, in questo caso la famiglia Ferrero. Se dovesse respingere la richiesta del CdA o far disertare da figlia e nipote le assemblee previste il 14 e il 19 in seconda convocazione, il Viperetta darebbe un segnale forte. Si tratterebbe di un atto piuttosto grave che potrebbe portare alla fine del mandato dell'attuale CdA.