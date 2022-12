Nella partita a scacchi, interminabile, per l'acquisto della, i prossimi giorni saranno cruciali. L'assemblea degli azionisti del 19 dicembre metterà di fronte iad un bivio, e il Viperetta in questi giorni sta continuando a percorrere strade alternative volte a trovare liquidità. I Ferrero infatti secondo Il Secolo XIX sarebbero orientati non solo a votareLa motivazione alla base di tale scenario è la seguente: l'aumento chiesto dal Consiglio di Amministrazione è legato esclusivamente a un problema di, cioè l'impossibilità di fare nuovo debito, e non al patrimonio netto. Esso infatti, anche considerando la perdita di esercizio del 2022, resterà sopra i 14 milioni del capitale sociale. Inoltre, la famosadi debiti previdenziali in scadenza il 19 avrebbe impatti sulla cassa e non sul patrimonio. Per di più, permane la sensazione che si possa trovare una soluzione con il Governo.Per questi motivi, Ferrero e famiglia vorrebbero far passare il messaggio che ad oggiper azzeramento del patrimonio netto. Questa, peraltro, era la cosiddetta soluzione-Barnaba per prendere la Samp a zero. Altro nodo: il Cda non potrebbe esercitare pressioni sui Ferrero perché il dovere degli amministratori è tutelare il patrimonio della società, non azzerarlo.Gli scenari a questo punto sono sostanzialmente tre. Il primo: Ferrero avrà trovatoche potrebbero ulteriormente indebolire la Samp consentendogli di andare avanti per un po'. Il secondo, invece, coinvolge il Cda, che a quel punto dovrà avviare un, drammatico sotto il profilo sportivo, con mercato di gennaio di vendita totale. Terza opzione: qualcuno starebbe utilizzando la 'guerra' tra Barnaba e Ferrero per preparare la, spiazzando la concorrenza.