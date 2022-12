La settimana cruciale per la, con l'assemblea degli azionisti prevista per dopodomani ( a meno di rinvii ) è cominciata. Sullo sfondo, c'è sempre la speranza di un ingresso del gruppoin società, anche perché i Ferrero si troveranno davanti ad un bivio: o l’aumento di capitale, o aprire a nuovi investitori. L'ipotesi della scalata '' da parte di Merlyn, guidata da Alessandro, prende sempre più corpo, anche se come noto serve l'ok di Ferrero, che avrebbe come beneficio da tale scenario quello di non veder fallire la Sampdoria.L'eventuale ingresso di Merlyn, scrive La Repubblica, potrebbe aprire anche ad alcuni, in Francia. Il club di Ligue 1 è sempre di proprietà del fondo, e l'eventuale ingresso dei blucerchiati nella galassia Merlyn potrebbe avere riflessi sul mercato: ad esempio, uno dei nomi già circolati a Genova è quello del difensore José, portoghese classe 1983 di proprietà della squadra settima oltralpe.