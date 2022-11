Negli ultimi giorni, fatto salvo qualche sparuto accenno sui social, si sono quietate le voci sulla cessione della Sampdoria all'ormai celebre gruppo legato, si dice, allo sceicco Al Thani. Dopo tanto clamore mediatico, il gruppo degli intermediari legati al Qatar (Aounallah, Hani, Console e Di Silvio, che è ancora a Cuba) fa passare il messaggio "Si continua a lavorare".



Dall'altra sponda, invece, Il Secolo XIX riporta un virgolettato preciso: "Tutto tace". Vidal infatti resta sempre in attesa, sia di novità dal gruppo DI Silvio che di eventuali nuovi soggetti interessati alla Sampdoria. La settimana scorsa, nell'incontro di Milano, il Cda della Sampdoria aveva incontrato proprio il trustee insieme al manager di Banca Lazard, per mettere sul tavolo il problema dei tempi troppo dilatati, 'sollecitando' anche l'inserimento di una scadenza netta, o quantomeno di un limite temporale.



In questa settimana la Sampdoria si aspetta un passo concreto da parte del gruppo Al Thani, che vada oltre al mantra 'stiamo lavorando'. Per i passaggi successivi, ossia due diligence e eventuale periodo di esclusiva, la situazione non è variata: si procederà soltanto dopo l'accredito dei famosi 40 milioni, non ancora depositati sull'altrettanto celebre conto escrow. Soltanto a quel punto si potrà procedere con la fase finale e l'atto di compravendita del club, che andrà siglato davanti ad un notaio italiano, come prevede il regolamento sul trust. Nel frattempo, Vidal sta predisponendo le integrazioni migliorative al piano di rientro di Eleven Finance da presentare al Tribunale di Roma entro giovedì prossimo.