I tifosi della Sampdoria attendono sempre aggiornamenti in merito alla trattativa per la cessione del club con il presunto gruppo Al Thani, che continua a non sbloccarsi. In particolare, a Genova sono tutti ancora in attesa del famoso bonifico, promesso da Di Silvio 'Entro 48 ore' circa un mese fa. Lo stesso Di Silvio aveva parlato di 'Giorni, non settimane' il 10 settembre, esattamente due mesi fa, ma nemmeno ieri i famosi 40 milioni non sono stati depositati sul conto "escrow" aperto in Lussemburgo.



Secondo Il Secolo XIX sarebbero stati rimodellati i ruoli all'interno del gruppo Al Thani negli ultimi tempi, spostando il cuore pulsante della trattativa a Ginevra, dove Imad, plenipotenziario dello sceicco, come certificato nell'ottobre 2020 dal notaio ginevrino Ducruet, e l'avvocato Mangeat si starebbero dedicando al completamento della parte legale e contrattualistica della trattativa. Sarebbero inoltre in corso dei colloqui con soggetti finanziari, come Banca Rothschild, che potrebbe diventare partner dello sceicco.