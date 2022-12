Ancora un colpo di scena, ancora un rinvio, ancora una volta la dimostrazione che chi ha dipinto Massimo Ferrero come fuori dai giochi per la Sampdoria, probabilmente peccava di ottimismo. La dimostrazione è l’assemblea degli azionisti, programmata inizialmente in prima convocazione per il 14, poi slittata al 19 dicembre, ossia domani, in seconda a causa dell'indisponibilità della famiglia azionista di maggioranza (i Ferrero) destinata a saltare definitivamente.



Anche domani infatti molto probabilmente l'evento non si terrà. Si va verso l’annullamento, perché i Ferrero non parteciperanno. Questa è la strategia scelta dal Viperetta per disinnescare la richiesta del CdA di un aumento di capitale. Secondo Il Secolo XIX gli azionisti di maggioranza ritengono la richiesta priva di fondamento e non vedono la necessità di procedere a una ricapitalizzazione. Anche perché questa scelta, di fatto, aprirebbe la strada ad Alessandro Barnaba.



Vanessa e Giorgio non si presenteranno quindi all’assemblea, lasciandola deserta. Fisicamente comunque non sarebbero stati a Milano, tra le mura di Banca Lazard, in quanto si sarebbero fatti rappresentare dai legali.