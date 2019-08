Un blitz a sorpresa, che ha scosso la Genova blucerchiata: la visita in Liguria di tutto lo stato maggiore della cordata interessata all'acquisto della, e facente riferimento a Gianluca, ha sollevato curiosità e interrogativi. Ferrero ha provato a far passare la presenza degli investitori come 'casualità' tramite un comunicato, senza però riuscirci.In realtà, il viaggio in Italia era programmato dalla settimana scorsa, Ferrero ne era a conoscenza e anzi,A testimoniarlo, la presenza del direttore operativo Bosco con il gruppo Vialli. Il sopralluogo al Mugnaini e a Casa Samp ieri non si è tenuto perchè secondo Il Secolo XIX il Viperetta ha fatto sapere in maniera informale a Dinan, Knaster e Zanetton che avrebbe fatto trovare le porte di Bogliasco chiuse, e per questo motivo gli imprenditori sono tornati in hotel per. La visita poi si è svolta regolarmente questa mattina.C'è anche un retroscena che riguarda Edoardo. L'ex patron non ha fatto volutamente la sua comparsa, ma starebbe seguendo molto da vicino la vicenda, anche perchè avrebbe garantito 20 milioni a Ferrero in modo da rendere disponibile da subito la cifra dell'offerta di Vialli. Domani, oltretutto, è previsto a Genova un Cda che potrebbe rivelarsi cruciale.