Sono ore bollenti in casa Sampdoria, dove il futuro resta appeso ad un filo e con il CdA impegnato a trovare un possibile investitore. Quella di ieri è stata un'altra giornata trascorsa a Milano per il board blucerchiato, con il presidente Lanna, Romei, Panocni e Bosco impegnati negli incontri con gli advisors. I membri del consiglio hanno incontrato prima lo studio Legance, per poi vedere PwC.



Il principale impegno del CdA secondo Il Secolo XIX è la ristrutturazione del debito, secondo l'articolo 57 della crisi d'impresa e dell'insolvenza. I soggetti interessati sarebbero sempre gli stessi: Barnaba, il Wrm Group di Mincione alla ricerca di un socio, e il fondo Cerberus, che dopo un ritorno di fiamma sarebbe adesso più tiepido. Nel frattempo, Massimo Ferrero si è fatto vedere in pubblico, invitato al "Premio Guido Carli", di Gianni Letta a Roma. Il Viperetta pare abbia parlato a lungo con Urbano Cairo, presidente del Torino.