Sono giornate molto intense in casa Sampdoria, con il CdA blucerchiato che tra oggi e domani sarà a Milano per un incontro con gli advisors, PwC per il Cda e Lazard lato trust. L'idea è quella di fare il punto sui soggetti interessati a soluzioni "in continuità", cioè al salvataggio della Samp prima di entrare nella liquidazione giudiziale.



I nomi che circolano sono i soliti: Barnaba e Mincione, e Il Secolo XIX fa il nome anche di Zanetti e Cerberus, oltre che altri soggetti ancora non emersi. Dopo l'incontro a Roma con Figc e Covisoc, è tornata di attualità la soluzione 'in continuità', o tramite il prestito obbligazionario convertibile da 30 milioni, con durata 18 mesi e tasso d'interesse 12%, o tramite una ricapitalizzazione che preveda anche una ristrutturazione del debito attraverso accordi con i creditori.



Tra le possibilità che circolano, oltre a Barnaba sussiste il Wrm Group di Raffele Mincione, interessato agli immobili di Ferrero. Mincione starebbe cercando un socio. Sarebbe tornato d'attualità ancora una volta Cerberus, da solo e senza Redstone (che nel frattempo è stato sciolto) su inistenza di Panconi. Circola ancora il nome di Zanetti, patron della Segafredo, che a suo tempo veniva descritto come interessato alla soluzione in continuità.