La normativa Noif, al centro di una recente discussione, ha evidenziato come sia impossibile, per la Sampdoria, essere salvata tramite il piano preparato da Alessandro Barnaba e definito da Garrone come l'unica via d'uscita possibile per il club. Il finanziere non potrà acquistare il ramo sportivo prima del fallimento societario.



L'unica possibilità adesso sembra essere quella di passare direttamente dal trust Rosan, senza seguire le linee guida dettate dalla FIGC, spendendo 'meno' per l’acquisizione del club (i 40 milioni di euro richiesti da Ferrero) raggiungendo poi un accordo con i creditori per saldare i debiti.



Nel frattempo, secondo Il Secolo XIX, il CdA avrebbe intenzione di riprendere i contatti con i soggetti che in passato avevano manifestato interesse nei confronti della società, per avere più soluzioni al di fuori del progetto Barnaba.