Si torna a parlare di cessione della Sampdoria, anche perché oggi inizia il settimo – e più difficile – anno della gestione Ferrero. Le complessità sono legate alla difficoltà di programmare gli investimenti al centesimo, progettando un ridimensionamento di squadra e organico, ma anche alla situazione delle attività del Viperetta. In questo senso emergono novità sul fronte di Farvem e Eleven Finance, che hanno presentato una domanda di concordato in bianco al Tribunale di Roma. Le udienze potrebbero essere fissate a fine luglio, ma nel frattempo Ferrero ha dato mandato al commercialista, Vidal, che si sta attivando per trovare una soluzione.



Nelle ultime due relazioni presentate al Tribunale fallimentare infatti si legge che “sono state avviate con la controllante (Holding Max, ndr) e con soggetti terzi interlocuzioni volte a sollecitare un intervento di ‘finanza esterna’ funzionale alla proposta concordataria. Le trattative hanno individuato una ipotesi sostanzialmente percorribile che auspicabilmente a breve troverà espressione in una formalizzazione unilaterale da parte della controllante”. Secondo Il Secolo XIX in ambienti finanziari circolerebbe la voce di una possibile cessione di Holding Max, capogruppo controllante la Sampdoria e tutte le altre società. In questo caso, il club non sarebbe l’oggetto diretto della trattativa, ma ne farebbe parte in quanto controllata da Holding Max.