Arrivano aggiornamenti sul fronte della cessione della Sampdoria, trasversali alle vicende che hanno riguardato ieri il presidente Ferrero. Nel pomeriggio infatti lo studio legale Cms, che assiste il gruppo Vialli, avrebbe fatto pervenire al commercialista Vidal - colui che segue la vicenda della cessione per conto di Ferrero - la bozza di accordo, o 'draft' che Vidal attendeva all'inizio della settimana scorsa.



Secondo Il Secolo XIX la bozza sarebbe per il momento mancante della parte più significativa, ossia i numeri, che saranno indicati tra il week end e l'inizio della prossima settimana, quando verrà completata l'integrazione di due diligence in corso. La bozza di accordo non sarebbe quindi un'offerta, bensì una base su cui lavorare accelerando i tempi.



Sempre stando al quotidiano, sarebbero indicati ad esempio garanzie ed elementi contabili, e le clausole di 'representations & warranties', ossia i fatti e gli assunti sottostanti all'accordo, riportati in contratto ma che dovranno poi essere tradotti dal punto di vista economico. La vicenda starebbe quindi andando avanti sotto l'aspetto burocratico, ma molto si saprà soltanto nei prossimi giorni, quando si capirà l'entità dell'offerta formulata dal gruppo Vialli. Attualmente filtrano poche indiscrezioni, la differenza tra la domanda di Ferrero e l'offerta della cordata sarebbe inferiore ai 10 milioni di euro, e questa distanza si incentrerebbe soprattutto sui bonus futuri legati ad alcuni giocatori, alcuni stipendi arretrati di Ferrero e i dividendi relativi ai bilanci chiusi in attivo.