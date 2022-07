I tifosi della Sampdoria aspettano in maniera abbastanza spasmodica notizie sulla possibile cessione del club. La corsa, attualmente, sembra ristretta a due gruppi, uno americano e uno arabo. La prossima settimana inoltre sarebbe attesa un'accelerazione nella vicenda. Da qualche giorno a Genova si attende l'arrivo dell'offerta non vincolante da parte della cordata composta da Cerberus e Redstone, a cui potrebbero partecipare anche altri soggetti, mentre c'è una sorta di 'mistero' riguardante l'altro soggetto, di matrice araba.



Secondo La Repubblica l'origine della pista araba non sarebbe legata al Qatar, ma a qualche altro stato degli Emirati. A giocarsi la posta sarebbero solo questi due fondi, con gli angloamericani più avanti, anche se lo scenario potrebbe radicalmente cambiare in un baleno.