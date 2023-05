Nella corsa alla, con la cordataspunta un nuovo possibile investitore. Quando si parla di medio oriente e del club blucerchiato bisogna andare cauti, dopo la vicenda Al Thani, che ha assunto i contorni del ridicolo. Questa volta però le voci sembrano trovare conferme più autorevoli. Di fianco all'imprenditore proprietario del Leeds e al suo socio, infatti, potrebbe schierarsi, la Qatar Sports Investment del presidente Nasser, proprietaria del Paris Saint Germain.Quando Radrizzani e Manfredi parlano di partner che stanno valutando un investimento nella Sampdoria, si riferirebbero proprio a questo gruppo. Il Secolo XIX ha contattato un manager del Qsi in Inghilterra che, dopo aver ricordato come la policy aziendale preveda dichiarazioni ufficiali solo da parte del portavoce, conferma però l'indiscrezione: ". Lo stiamo facendo nel padel, dove siamo in stretto contatto con il presidente internazionale della Federazione, l'italiano Luigi Carraro. E lo stiamo facendo nel, seguendo quel concetto di multiproprietà network sempre più diffuso. Siamo entrati recentemente nel Braga, acquisendone circa il 22%. Confermo la notizia delle ultime ore e cioè che siamo vicini a entrare nel, in Brasile. Da un po' stiamo seguendo il Malaga, in Spagna.. In sinergia con Gestio Capital e Aser Ventures".Il rapporto di Radrizzani con il proprietario del Psg è attestato da varie foto e articoli, e allacerimonia di apertura del Mondiale di Qatar 2022 Radrizzani era uno dei dieci invitati nel palco riservato di Al-Khelaifi.