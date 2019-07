C'è una novità nella possibile cessione della Sampdoria, e un'importante figura pronta a scendere in campo dopo l'intervento di alcune settimane fa. Il personaggio in questione è Edoardo Garrone, che potrebbe intervenire per far quadrare i conti e limare la distanza economica tra la domanda di Massimo Ferrero e l'offerta della cordata interessata ad acquistare il club.



Secondo Il Secolo XIX tra oggi e domani ci sarà un incontro tra il presidente del gruppo Erg ed ex presidente blucerchiato e lo stesso Gianluca Vialli, o un suo rappresentante, per trovare la quadra sulla vicenda della possibile cessione. L'offerta attualmente avrebbe raggiunto una parte fissa di 95 milioni di euro, debiti esclusi, grazie anche alla cessione di Joachim Andersen al Lione. La mossa di Garrone sarebbe da considerarsi strategica, volta a mettere ancora più Ferrero sotto pressione.