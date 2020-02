Ieri sera ha fatto rapidamente il giro di Genova la notizia, rilanciata dall'emittente ligure Primocanale, relativa al possibile futuro societario dellanelle mani di Alessandro. Il figlio di Ivan, ex presidente dell'Atalanta, veniva dato come interessato al club blucerchiato, alla guida di un pool di investitori pronti a rilevare la squadra dalle mani di Massimo Ferrero.A stretto giro di posta è però arrivata, tramite Ansa, la smentita dello stesso Ruggeri: "​In relazione alle notizie apparse su alcuni media nel pomeriggio di oggi," ha tagliato corto l'imprenditore bergamasco, chiudendo le porte ad un possibile intervento per prelevare la Samp dalle mani del Viperetta.