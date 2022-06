Ieri, a Bogliasco, la Sampdoria ha accolto alcuni ospiti. L'immagine, ovviamente, richiama il 29 agosto 2019 quando James Dinan e Alex Knaster attraversarono i cancelli del centro sportivo Mugnaini, anche se questa volta i soggetti coinvolti sono diversi. Ad accogliere i visitatori arrivati nella tarda mattinata di ieri infatti c'erano il presidente Marco Lanna, l'uomo dei conti Gianni Panconi, e tre persone non identificate.



Secondo Il Secolo XIX, la Sampdoria ha fatto calare il massimo silenzio sull'identità dei tre ospiti. Si tratterebbe però di potenziali investitori, presentati dalla banca di investimento australiana Macquarie Group, con cui la Samp aveva già collaborato in passato. La visita sarebbe stata effettuata anche in vista di un'apertura a nuove linee di credito.