Il presidente della Sampdoria Marco Lanna sta cercando di governare la banca blucerchiata tra le difficoltà. Il momento non è semplice sul campo, e neppure a livello societario, ma il numero uno di Corte Lambruschini spera di poter avere a breve notizie positive: "Per quanto riguarda la cessione, siamo tutti in attesa" ha detto Lanna ai margini della festa per il club di tifosi Tamburino di Pegli-Val Varenna. "Come ho sempre precisato, noi siamo semplici ma attenti spettatori. Tuttavia speriamo che a breve possano esserci importanti novità".



Lanna ha fatto anche un passaggio sul possibile ritorno in sella di Massimo Ferrero, ventilato da alcuni in questi giorni: "Un ritorno di Massimo Ferrero? Credo che sia lui il primo a non volerlo" ha tagliato corto l'ex difensore blucerchiato.