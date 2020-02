Il grande sogno di Gianlucaera quello di tornare a Genova, alla. Il ruolo sarebbe stato quello di presidente del club blucerchiato, e l'ipotesi aveva stuzzicato particolarmente il tifo genovese, sempre molto affezionato all'ex bomber doriano. A Vialli però è ancora molto legato anche il vecchio compagno di squadra Marco, rimasto in contatto con tutti i componenti di quella Sampdoria da record, come testimoniano le frequenti cene che coinvolgono tutti i protagonisti dello Scudetto '90-91.Ieri a Primocanale è stato chiesto a Lanna, ospite dell'emittente genovese, un commento sulla vicenda Vialli, e ad un suo eventuale ritorno di fiamma per il club. E le sue parole hanno immediatamente fatto rizzare le antenne ai tifosi blucerchiati: "" ha detto l'ex difensore. "Era un suo sogno che si stava avverando - prosegue - poi non è successo, chiaro cheche è stato interrotto". Le recenti indiscrezioni raccontano però dell'interesse dei potenziali compratori ad attendere gli sviluppi relativi alle vicende delle società di Ferrero, in attesa di decisione sulla richiesta di concordato preventivo.